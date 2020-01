Фенербахче го посакува Александар Коларов во своите редови. Тимот преку „Твитер“ го кани српскиот лев бек да дојде во тимот, и дека со тоа ќе добие 30 милиони обожаватали.

„Дали некогаш си бил сакан од 30 милиони луѓе? Има 30 милиони навивачи на Фенербахче кои те сакаат и те чекаат. Запомни, има нешто поважно од парите“, пишува во објавата на Фенербахче.

Коларов беше поврзуван и со трансфер во Црвена Звезда, но потоа демантираше.

Hey #Kolarov

Have you ever been loved by 30 million people in your life? There are 30 million Fenerbahce fans who love and wait for you unrequited. Remember, there’s something more important than money. Twitter Kolarov Fenerbahce write it yourself

— Fenerbahçe SK↗️ (@Fenerbahce__org) January 5, 2020