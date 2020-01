Австралија во моментов ги минува најтешките денови, во оваа земја беснеат пожари, голем број на семејства останаа без своите домови, оваа катастрофа не ја преживеаја голем број на животни.

Марија Шарапова одлучи да покрене иницијатива за помош на Австралија и го прозва Новак Ѓоковиќ.

„Секако, сакам да ја двојно да ја зголемиме оваа донација да помогнеме. Со тебе сме Австралијо“, пиша Новак.

The month of January in Australia has been my 🏠 for the past 15 years. Watching the fires destroy the lands, it’s beautiful families and communities of animals is deeply💔. I would like to begin my donation at 25K. @DjokerNole, would you match my donation?🙏🏻 #letsallcometogether

