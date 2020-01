Шпанскиот фудбалер Сеск Фабрегас одговараше на прашања на навивачи преку социјалните мрежи. Меѓу поинтересните беше против кој играч му било најтешко да игра од некои причини. Шпанецот изненади со одговорот:

„На прво место веројатно е Стивен Џерард. Вториот е Фабрис Муамба додека беше во Болтон. Тој ме чуваше 95 минути, а веројатно ќе ме следеше и во ВЦ ако требаше. Сепак, на секој меч против него успевав да постигнам гол“, напишал Фабрегас.

1. Probably Steven Gerrard

2. Fabrice Muamba when he was at Bolton. He was man marking me for 95’ and he even would follow me to the toilet if needed. I ended up scoring every game though 🤗 https://t.co/9mo4QAnY1W

— Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) January 7, 2020