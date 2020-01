Грчкиот тенисер Стефанос Циципас имаше жотла минута за време на АТП Купот. По голема борба беше поразен од Ник Кирјос со 2-1.

Откако го изгуби првиот сет се упати кон клупата каде беше неговиот татко Апостолос. Го скрши рекетот покрај својот татко и притоа успеа да го повреди. Во целата ситуација се вмеша и неговата мајка која седеше близу. Таа веднаш му одржа лекција, но за жал не успеа да го сопре. До крајот на дуелот беше нервозен на крајот логично дојде и поразот.

Here’s Tsitsipas injuring his dad while smashing his racket

📸 @atptour @TennisTV pic.twitter.com/flw165gTs8

— Olly 🇪🇸🎾🇬🇧 (@Olly_Paton2020) January 7, 2020