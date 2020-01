Реал Мадрид е првиот учесник на шпанскиот Суперкуп што се одржува во Џеда, Саудиска Арабија откако вечерва полесно од очекувањата ја совлада Валенсија со 3:1. Тони Крос и Иско погодија во првото полувреме за веќе опиплива предност, а на стартот на второто полувреме и Лука Модриќ ја затресе мрежата за веќе огромна предност која „лилјаците“ не можеа да ја стигнат.

Импресивен беше голот на Тони Крос. Корнер за „кралевите“, додека голманот на Валенсија ги местеше своите дефанзивци, Тони Крос набрзина ја намести топката и шутна директно во голот и погоди. Во стилот на Артим Шаќири. Во 92. минута Валенсија само го ублажи поразот преку Дани Парехо од пенал.

Инаку првпат шпанскиот Суперкуп се игра во ваков формат со четири екипи, а другото полуфинале се игра утре помеѓу бранителот на трофејот Барселона и Атлетико Мадрид.

Toni Kroos has just scored directly from a corner against Valencia 😍🔥pic.twitter.com/JlVDld6y8B

