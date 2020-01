Швајцарецот Даниел Јул оствари историска втора победа во слаломот од Светскиот куп во алпски дисциплини и втора во легендарниот зимски центар Мадона ди Кампиљо. Со двата последователни триумфи тој се нареди до легендарните скијачи, локалниот миленик Алберто Томба (1987-88), потоа Ингемар Стенмарк (1979-80) и норвешкиот топ скијач Хенрик Кристоферсен (2015-16).

Кристоферсен беше најсериозниот конкурент на победникот Јул, но немаше сила да го помине. Швајцарецот имаше време од 1:35.60 минути и за 0.15 секунди беше подобар од лидерот во генералниот пласман на Светскиот куп. Трет заврши Французинот Клемен Ноел.

Интересно Јул има две победи во слаломот во кариерата во Светскиот куп и, рековме, двете му се во Мадона ди Кампиљо.

А за Кристоферсен тоа е 57. подиум, а засега останува изедначен со Марк Жирардели со вкупно 16 победи во најтехничката дисциплина.

Daniel Yule in Madonna di Campiglio in 2018-19 🥇

Daniel Yule in Madonna di Campiglio in 2019-20 🥇

The Swiss skier has two career World Cup race wins and they’ve both been at the same course 😅👏 pic.twitter.com/TQziTIhg8E

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) January 8, 2020