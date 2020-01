Дарко Чурлинов и дефинитивно стана дел од Штутгарт. Тој денеска го комплетираше трансферот од Келн, и потпиша договор со „Швабите“ до крајот на јуни 2024 година.

Чурлинов доби шанса само на еден меч за Келн, и бараше да игра повеќе. Но, откако тоа не го доби, се реши да си замине и да се пресели во Штутгарт. Тој е третиот македонски фудбалер кој ќе игра во овој тим по Митко Стојковски и Срѓан Захариевски.

Чурлинов во новиот тим ќе го носи бројот 19.

Darko #Churlinov has joined #VfB from @fckoeln_en on a contract until 30 June 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣. The teenage winger will wear the number 19 shirt.#VfB pic.twitter.com/TzzlvdSij8

— VfB Stuttgart_int (@VfB_int) January 8, 2020