Мадридско финале во Суперкупот на Шпанија. Вечерва Атлетико успеа со пресврт да слави над Барселона со 3:2 иако се чинеше дека беше пред елиминација.

Во првото полувреме немаше погодоци освен неколку интервенции на Облак, а и кошкање меѓу Меси и Жоао Феликс поради што судијата подели по некој жолт картон.

Things got a little chippy between Barcelona and Atlético Madrid. pic.twitter.com/7vVT6FB8J7

— ESPN FC (@ESPNFC) January 9, 2020