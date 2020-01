Данис Кристопанс и Летнија беа поразени од Шпанија со убедливи 33-22 на стартот на Европското првенство. Данис Кристопанс беше одличен, но неговите седум гола од десет обиди не беа доволни да се приреди изненадување.

Победата отиде на сметка на актуелниот првак, но голот на мечот го има токму вардарецот. Кристпанс испрати вистински проектил и покажа дека џин од 215 см и 135 кг може да прави чуда. На крајот беше прогласен за играч на натпреварот.

Dainis Kristopans is making sure @LVhandball 🇱🇻 are right in this match! Amazing stuff from the giant right back. 💪#ehfeuro2020 #dreamwinremember pic.twitter.com/06l8anx2gm

— EHF EURO (@EHFEURO) January 9, 2020