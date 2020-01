Тотенхем и Њукасл овојпат не се избрукаа и со победи на домашен терен си обезбедија пласман во следната рунда од ФА Купот. Њукасл вечерва го совлада Рочдејл со 4:1 со голови на О’Конел (автогол), Лонгстаф, Алмирон и Жоелинтон, додека Тотенхем лесно го помина Мидлсбро со 2:1 со голови на Ло Селсо и Ламела во првото полувреме, за гостите погоди Лавил во 83 минута.

Понатаму оди и Ковентри кој славеше над Бристол Роверс со 3:0, а и Шрузбери кој со 1:0 го победи Бристол Сити. Мечот меѓу Транмер и Вотфорд не се одигра поради поплавен терен.

🇦🇷 @LoCelsoGiovani bags his first goal at Tottenham Hotspur Stadium in style! 🔥#THFC ⚪️ #COYS

pic.twitter.com/La7X6VJa8L

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 14, 2020