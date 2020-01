Лука Дончиќ како да не е од оваа планета. Во оваа сезона тој е неприкосновен во НБА, во дресот на Далас. Синоќа за нешто помалку од едно полувреме имаше свое шоу во дуелот со Сакраменто. Постигна 25 поени, 17 пати асистираше, и имаше 15 скока.

Погледнете како изгледаше сето тоа:

✨ 25 points

✨ 17 assists

✨ 15 rebounds

✨ And three wins in a row. ✨@luka7doncic | #MFFL

🗳️: https://t.co/RR73yy2YD3 pic.twitter.com/Xl9TyGzLwp

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) January 16, 2020