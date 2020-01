Поранешниот младински репрезентативен голман на Македонија, Дејан Стојановиќ и официјално е ново засилување за англиски Мидлсборо.

26-годишниот чувар на мрежата на швајцарски Ст. Гален, вечерва и официјално стави параф на договор со англискиот второлигаш.

Стојановиќ, кој е поранешен македонски репрезентативец до 21 година, играше во Серија Б со Болоња и Кротоне, пред доаѓањето во Сент Гален.

