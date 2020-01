На адресата на Новак Ѓоковиќ по завршување на АТП Купот минатата недела стигнаа бројни навреди. Причината за ова е песната „Видовдан“ по која се огласи косовскиот амбасадор во Бугарија, Едон Цана, кој рече дека српскиот тенисер е „примитивен“, заостанат и обичен балкански националист.

After Military March Song they continued with Kosovo…!

You can be ATP winner but still deep remain primitive, backward and ordinary Balkan nationalist and chauvinist!

Not accidentally Novak Djokovic has been the least liked and loved Tenis champion in History. https://t.co/SUb1rDBLOK

