Лука Дончиќ е причината за нова победа на Далас оваа сезона. Словенецот овој пат го предводеше својот тим на дуелот со Портланд (120-112) на кој постигна осум тројки, најмногу во неговата НБА-кариера.

Зад своето име Дончиќ запиша 35 поени, осум скока, седум асистенции и една украдена топка. Од игра имаше 11/23, додека за три поени одлични 8/12.

За Далас ова беше 27 победа сезонава и со скор од 15 порази е на шестото место во Западната конференција.

Покрај Дончиќ добра партија пружи и Хардавеј со 29 поени и четири скока, на другата страна Лилард имаше 34 поени, додека Кармело Ентони кој прослави јубилеј, застана на 22 поени. Тој постана 18 играч во историјата на НБА-лига кој стигнал до 26.000 поени.

26K for Melo 🔥

Carmelo Anthony became only the 18th player in NBA history to reach 26,000 career points pic.twitter.com/brkyrLlnHC

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 18, 2020