Швајцарскиот тенисер Роџер Федерер е видно расположен пред почетокот на Австралија Опен. Обично го познаваме на теренот како сериозен спортист кој секогаш е максимално концентриран, и може да се смее само кога ќе заврши мечот и кога ќе го добие.

Но видеово покажува дека некогаш Федерер знае да се опушти и да се пошегува со своите соработници од тимот.

Stop it, @rogerfederer 🤣

This is the six-time #AusOpen champion playing a bit of hide & seek with his team 😅

🎥: @Eurosport_UK pic.twitter.com/jZs1A8oubt

— ATP Tour (@atptour) January 19, 2020