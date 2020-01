Рој Кин моментално е ангажиран како коментатор за британски „Скај“, а го коментира мечот помеѓу Ливерпул и Манчестер Јунајтед. На Ирецот, инаку некогашна ѕвезда на „црвените ѓаволи“, му пукна филмот кога играчите на Манчестер Јунајтед излегоа да се загреваат на теренот на „Енфилд“. Воопшто не ги штедеше, а посебно Лук Шо.

„Кога ќе видам дека Шо се враќа во тимот… Како што се наближува почетокот на мечот така сум позагрижен. А добро се чувствував пред два часа. Но кога ќе ги видам играчите како се загреваат со тие глупави капи…“, изјави Кин.

Roy Keane is not the biggest Luke Shaw fan

🗣”When I see people like Shaw coming back into the team, The more I look at the players warming up with their silly hats. I’m worried” 🤣 pic.twitter.com/JzVV1apFfU

