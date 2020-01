Ирскиот УФЦ борец Конор Мекгрегор се врати во ММА со импресивен нокаут за 40 секунди во борбата со Доналд Серон и притоа постави рекорд.

Тој стана првиот борец на кој му успеало да победи со нокаут во перо-лесна, лесна и валтер категорија.

Featherweight ✅

Lightweight ✅

Welterweight ✅

💥👏 @TheNotoriousMMA is the first fighter in UFC history to secure a knockout victory at featherweight, lightweight and welterweight#UFC246 pic.twitter.com/q89nZwH7L9

— BBC 5 Live Sport (@5liveSport) January 19, 2020