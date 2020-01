Портланд и Сакраменто се решија за „трејд“ и си разменија по тројца играчи.

Така од Сакраменто во Портланд заминаа Тревор Ариза, Венјен Гебриел и Кејлеб Свениген. Во спротивен правец заминаа Кент Бејзимор, Антони Толивер и два пика во вториот круг од драфтот.

Portland and Sacramento have swapped Kent Bazemore and Trevor Ariza, per @ChrisBHaynes.

Blazers get: Ariza, Wenyen Gabriel, Caleb Swanigan.

Kings get: Bazemore, Anthony Tolliver, two second-round picks. pic.twitter.com/59ncVNTpmR

