Ливерпул ја продолжи победничката серија и походот по титулата во Премиер лигата откако денеска го совлада Манчестер Јунајтед со 2:0 иако можеше да го совлада големиот англиски ривал поубедливо. „Црвените“ имаа многу шанси и заслужено триумфираа и ја зголемија бодовната предност во однос на Сити на 16 бодови, а имаат и меч помалку од конкурентот.

„Црвените“ дојдоа во водство во 14. минута со погодокот на Ван Дајк. Александар-Арнолд нафрли од конер, а централниот бек на Ливерпул ги надскока своите чувари и ја затресе мрежата на Де Геа.

💥 Virgil van Dijk has now scored the most #PL goals by a defender since the start of last season. #LIVMUNpic.twitter.com/XpagnPHwty

— BET.co.za (@betcoza) January 19, 2020