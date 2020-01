Лацио заработи казна од УЕФА од 20.000 евра, како и затворање на дел од трибините на Олимпико во следните три европски натпревари, поради извикување фашистички пароли и користење на фашистички поздрави од страна на навивачите за време на натпреварот во Лигата на Европа против Рен во октомври лани.

Клубот и претседателот Клаудио Лотито одлучија да влезат во „војна“ со нивните најжестоки навивачи, со тоа што на дел од нив им испратија писма со барање за отштета во износ од 50.000 евра, односно колку што севкупно би ги чинела казната од УЕФА.

Ставот на Лацио е дека тие не се идентификуваат со ставовите на „ултрасите“ и дека сакаат да го искоренат таквото однесување на трибините.

Lazio were fined €50,000 after fans made fascist salutes during their Europa League game against Rennes

They’ve now sent individual letters to the fans requesting the €50,000 back in damages and given them a 3 game stadium ban.

Lenient ban tells me they care more about €€ pic.twitter.com/YOVqlc4IzL

