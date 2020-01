Го имаме и првиот танзаниски фудбалер во најсилната англиска лига. Станува збор за Мбвана Самата кој од белгиски Генк премина во редовите на Астон Вила. Се работи за 27 годишен напаѓач кој е капитен на репрезентацијата на Танзанија за која одиграл 56 натпревари и реализирал 20 голови.

Инаку после успешните настапи за најдобриот клуб од Конго, Мазембе со кого освои четири шампионски титули и еднаш африканската Лига на шампиони во 2015 година се пресели во Генк. Најдобрата сезона во Белгија му беше минатата сезона кога во вкупно 51 меч реализирал 32 гола, а Генк ја освои титулата.

Оваа полусезона во 28 меча вкупно (првенство и ЛШ) реализирал 10 голови.

Астон Вила за него плати 10 милиони фунти, а фубалерот потпишал договор на 4,5 години.

Ќе го носи дресот со број 20 на клубот од Бирмингем кој во минатото го носеле Бјарнасон, потоа Кристијан Бентеке, Роби Кин…

So it looks like Samatta will take the #20 shirt for Aston Villa.

He follows Birkir Bjarnason, Adama Traoré, Christian Benteke, Robbie Keane and Nigel Reo-Coker in wearing that number for Aston Villa #avfc https://t.co/2QHGlCcezA

— avfchistory (@avfchistory) January 21, 2020