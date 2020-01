Наполи има водство од 1:0 во четврфиналето на Купот на Италија на домашен терен против Лацио. Сепак, гостите имаа златнашанса веднаш да израмнат, но Чиро Имобиле не успеа да погоди од белата точка. Поточно, се лизна и ја „дувна“ топката над голот. И на најдобриот стрелец во Серија А може ова да му се случи!?

The best Italy’s striker for the moment 😱#calcio #CoppaItalia #NapoliLazio #Immobile pic.twitter.com/Xwke6jcBfO

— Andrew Gau (@android_sparrow) January 21, 2020