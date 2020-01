Ферари објави дека официјалната промоција на болидот за новата сезона ќе се случи на 11 февруари. Церемонијата на која ќе присуствуваат новинарите и пријателите на клубот е закажана за 18:30 часот во театарот „Вали“ во Реџо Емилија, каде во 18 век беше создадено италијанското знаме.

Градот е оддалечен 32 километри од Маранело, седиштето на Ферари, каде е изграден новиот болид. Италијанскиот тим се одлучи за промоција малку порано со цел да го продолжи развојот на автомобилот пред почетокот на првата тест недела во Шпанија.

Последен пат Ферари беше шампион во конкуренција на конструктори во 2008 година, а Кими Раиконен со „црвените“ се искачи на тронот година претходно.

Засега е познато дека Рено ќе го претстави новиот болид на 12 февруари во Париз, додека Мекларен своето ново возило ќе го лансира еден ден подоцна во Вокинг.

📍 Teatro Valli, Reggio Emilia

What better place than the city of the #Tricolore 🇮🇹 to host our 2020 car launch? 🤩

Just 3 weeks to go, #Tifosi ❤️#essereFerrari 🔴https://t.co/FktKwitEIK

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) January 21, 2020