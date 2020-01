Јувентус ја победи Парма со 2:1 викендов, со погодок на Кристијано Роналдо, но Португалецот не е во центарот на вниманието поради тоа. Она што го привлече вниманието е случајниот „француски бакнеж“ меѓу него и Дибала.

При прославата на голот, Роналдо и Дибала трчаа гушнати и во еден момент Португалецот сакаше да го бакне соиграчот во образ, но овој случајно се сврте и бакнежот заврши во уста.

За целата ситуација да добие уште покомична нота е реакцијата на Жорди Киелини, кој делува збунето од глетката.

