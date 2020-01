Словенија пред дуелот со Норвешка последен од главната фаза ја доби најдобрата информација. Љубомир Врањеш и неговите избраници се пласираа во полуфиналето и тоа благодарение на Португалија која ја совлада Унгарија со 34-26 (16-14).

Најпријатното изненадување на овој евро-шампионат одигра феноменален натпревар, доминираше во текот на целиот натпревар и сосема заслужено обезбеди место во квалификациите за ОИ.

Влогот на сите денешни средби од последното коло во главната рунда на Европското првенство е голем, токму тоа беше причина за одличната ракометна престава која можевме да ја видиме, на првите две средби.

Watch the Game Highlights from Portugal vs. Hungary, 01/22/2020 pic.twitter.com/pqd0xZPyvm

— EHF EURO (@EHFEURO) January 22, 2020