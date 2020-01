Италијанскиот новинар Николо Шира вечерва и официјално потврди дека падна договор меѓу Тотенхем и Интер за трансфер на данскиот репрезентативец Кристијан Ериксен.

Откако преговорите во неколку наврати беа доведени до ќорсокак поради неможноста на двата клуба да се договорат за цената на трансферот, Шира предмалку јави дека, конечно, договор е постигнат. Сумата на трансферот ќе биде 20 милиони евра, а Ериксен ќе стави параф на договор со важност до 2024 година.

Засега нема детали за начинот на плаќањето и бонусите, но се очекува потврда и од двата клуба. Ериксен во понеделник ќе дојде во Милано на прегледи и потпис.

Done deal! Christian #Eriksen to #Inter from #Tottenham for €20M (bonuses included). He will sign a contract until 2024 with a wages of €10M. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 23, 2020