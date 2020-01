Околу 20 грчки навивачи биле исфрлени од трибините на терените во Мелбурн Парк поради непристојно однесување. На дуелот меѓу Гркинката Марија Сакари и Нао Хибино од Јапонија фрлале пластични чашки, биле гласни кога не било дозволено.

Дел од скандирањата биле на национална база порачувајќи дека Македонија е Грција. По неколку опомени од страна на организаторот, полицијата и редарите ги исфрлиле.

