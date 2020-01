Придружувана од песната на Нил Дијамонд “Sweet Caroline” и со солзи во очите, една од најпознатите тенисерки во светот, Каролина Возниацки, ја заврши кариерата на 29 години!

Данската тенисерка беше поразена од Тунижанката Онс Жабер со 7:5, 3:6, 7:5 во 3. Коло на АО што значеше крај, бидејќи претходно објави дека нејзиниот настап на Австралија опен ќе биде нејзиниот последен турнир во кариерата.

Самото простување од тенисот беше многу емотивно. Каролина застана во центарот на теренот гледајќи видео со пораки од други играчи меѓу кои и Новак Ѓоковиќ, Роџер Федерер, Рафа Надал, Серена Вилијамс…

The Melbourne Arena crowd seranades former AO champ Caroline Wozniacki with ‘Sweet Caroline’ as she exits after her last ever match. 🎾🇦🇺 #ausopen pic.twitter.com/EHCnjLqFad

