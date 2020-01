Норвешка денеска го заврши својот настап на Европското првенство, во битката за третото место ја совлада Словенија и дојде до првиот медал на ова натпреварување. Се чини болниот пораз од Хрватска во полуфиналето и натаму ги боли, па еден од членовите на стручниот штаб, Кент-Хари Андерсон изјави дека голот на Муса не бил регуларен.

Zeljko Musa’s third goal of the tournament – and the one which really counts!@HRStwitt 🇭🇷#ehfeuro2020 #dreamwinremember pic.twitter.com/ZxruhSscMU

— EHF EURO (@EHFEURO) January 24, 2020