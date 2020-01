Коби Брајант, легендарниот кошаркар загина во хеликоптерска несреќа која се случи во близината на Калифорнија. Објавено е видео од местото на несреќата каде што Брајант го загуби животот заедно со уште четири лица кои биле во хеликоптерот.

Video from @ABC7 shows the scene of the Calabasas helicopter crash that reportedly killed Kobe Bryant and his 13-year-old daughter Gianna Maria. https://t.co/6lU3ahp7Ka pic.twitter.com/z31yfp8LJc

Kobe Bryant Dead

• Happened around 10am according to LA County Sheriff

• 41-year-old killed in crash

• Five people onboard are confirmed dead

• Fire broke out and emergency personnel responded

• Crash happened in Calabasas California #KobeBryant #Bryant #Calabasas pic.twitter.com/4jMLT0CsQ3

— Breaking News (@NewsAlertUK_) January 26, 2020