Во последните минути на дуелот меѓу Шпанија и Хрватска во центарот на вниманието беа двајца екс-играчи на „златната генерација“ на Вардар. Игор Карачиќ по онаа победничка асистенција до Муса на дуелот против Норвешка, денеска направи кикс, го понесе возбудата, направи неколку чекори повеќе.

Откако македонските арбитри им ја одзедоа топката на Хрватите, на другата страна Алекс Душебаев го постигна последниот погодок за Шпанија и потврди дека нема да има промени на врвот на Европа.

По завршување на мечот, тој им честите на ракометарите на Хрватска и порача дека очекува да се видат на ОИ.

Watch the Game Highlights from Spain vs. Croatia, 01/26/2020 pic.twitter.com/2PCRoq819d

