Кошаркарите на Хјустон и Денвер доживеаја шок како и целиот спортски свет по трагичната смрт на НБА легендата, Коби Брајант, но разликата е што тоа им се случи за време на загревањето за меѓусебниот дуел.

Плачеа и кошаркарите, и публиката,сите во “Пепси” центарот, челниците на НБА лигата размислуваа да го одложат натпреварот, но на крајот одлучија истиот да биде одигран.

Двата тима почекаа да минат првите 24 секунди на семафорот пред да почнат да играат и на тој начин му оддадоа почит на Брајант.

Истата слика беше и на стартот на дуелот меѓу Сан Антонио и Торонто.

The Raptors and Spurs both ran the first 24 seconds of the clock run off the clock in honor of Kobe. What an incredible moment. pic.twitter.com/vj1EFcuFpV

— Barstool Sports (@barstoolsports) January 26, 2020