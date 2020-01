Животот на Коби Брајант заврши на 41 година. НБА-легендата загина во хеликоптерска несреќа заедно со четири особи меѓу кои и неговата 13-годишна ќерка.

Коби беше полн со живот, секогаш ги почитуваше спортистите и нивните дела, а последната објава на социјалните мрежи беше посветена на Леброн Џејмс. Откако „кралот“ го мина на вечната листа на стрелци, тој го поздрави ова негово остварување.

Светот е во голем шок, никој не сака да поверува дека Брајант повеќе го нема, ќе останат неговите големи дела и неверојатни партии кои ги пружи.

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother 💪🏾 #33644

— Kobe Bryant (@kobebryant) January 26, 2020