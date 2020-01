Последната објава на Коби Брајант на социјалните мрежи беше посветена за Леброн Џејмс. „Кралот“ успеа да го мине на вечната чиста на стрелци, Мамбата веднаш му честиташе и го охрабри да продолжи во ист ритам.

Џејмс веста за смртаа ја прими тешко како и сите останати спортисти во светот.

LeBron James in tears as he exits the Los Angeles Lakers team plane following the news of Kobe Bryant’s death. James passed Kobe for 3rd on the all-time scoring list yesterday. pic.twitter.com/4gUYmRjUqI

— 12 SPORTS (@12SportsAZ) January 26, 2020