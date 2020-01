Навивачите на Л.А. Лејкерс не можат да поверуваат дека нивната легенда, Коби Брајант, “Црната мамба”, еден од најголемите кошаркари на сите времиња трагично го загуби животот на 42 години.

Фановите спонтано се собираат пред “Стејплс” центарот, домот на Л.А. Лејкерс за да оддадат последна почит на Коби.

Fans have gathered outside Staples Center to remember Kobe Bryant. pic.twitter.com/u5FhPkCz0q

— ESPN (@espn) January 26, 2020