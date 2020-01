View this post on Instagram

🤩 Here is the Men´s EHF EURO 2020 All-star team. GK: @perezdvargas 🇪🇸@rfebalonmano LW: @m_jondal 🇳🇴@handballandslagene LB: @sandersagosen 🇳🇴@handballandslagene CB: @igorkaracicc 🇭🇷 @hrs_insta LP: @banhidibence27 🇭🇺@mkszkezilabda RB: @maqueda15 🇪🇸@rfebalonmano RW: @janc8 🇸🇮@rzs_si DEF: @hendrikpekeler 🇩🇪@dhb_teams MVP: @domagojduvnjak88 🇭🇷@hrs_insta