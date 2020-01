На вечерашниот кошаркарски дуел од НБА лигата меѓу екипите на Сан Антонио и Торонто во чест на трагично загинатата НБА легенда, Коби Брајант, кошаркарите на двата тима првите 24 секунди стоеја на теренот и му оддадоа почит на еден од најголемите во светската кошарка.

The Raptors and Spurs both ran the first 24 seconds of the clock run off the clock in honor of Kobe. What an incredible moment. pic.twitter.com/vj1EFcuFpV

— Barstool Sports (@barstoolsports) January 26, 2020