Шпанија постана првата селекција по Шведска во 2002 година која успеала да ја одбрани титулата на Европското првенство. „Црвената фурија“ во финалето ја совлада Хрватска со 22-20 (12-11) и ја спречи да дојде да првиот златен медал на овие натпреварувања.

Во „Теле 2“ Арената двате селекции одиграа одличен натпревар, нијанси го одлучија победникот. Во финишот, Карачиќ направи чекори, додека на другата страна стигна казната.

Гомез со пет гола беше прв стрелец, Де Варгас имаше осум интервенции, на другата страна Дувњак имаше исто толку погодоци.

Добро отворија избраниците на Лино Червар, имаа контрола на резултатот, прво поведоа со два гола (0-2 и 6-8), а потоа со головите на Карачиќ и Мариќ, дојдоа на плус три (7-10) во 19 минута.

Рибера веднаш повика тајм-аут, кој вроди плод. Хрватска влезе во криза (Червар ги извади Дувњак и Карачиќ), на другата страна со четирите интервенции во низа на Перес Де Варгас (еден седмерец), трите погодоци на Македа и еден на Кањелас, Шпанија за првпат поведе на мечот (11-10).



По цели 11 минути, Хрватска успеа да го совлада Де Варгас и да израмни на 11-11. На полувремето сепак актуелниот шампион замина со минимални 12-11.



Со погодокот на истекот на полувремето, Шпанија направи серија од 5-1 и поведе со највисоки 16-12 во 36. минута, период во кој Хорват доби исклучување, а мрежата на Хрватска беше празна.

„Коцкестите“ со два гола во низа намалија на 16-14, но следеа бројни грешки на двете страни, овој пат момците на Рибера влегоа во криза, доволен знак за тајм-аут. Карачиќ намали на 16-15, но Душебаев врати за 17-15 на средината на вториот дел.

По само неколку минути, Хрватска успеа да израмни на 18-18 за драма во „Теле 2“ Арената. На двете страни видовме бројни грешки, влогот беше голем, а како одминуваа минутите притисокот голем. Степанчиќ со бомба го прекина „постот“ на својата земја од пет минути за водство од 18-19 на нецели 7. минути до крајот. Гомез пак од седум метри стави крај на седуминутната криза за 19-19.

Шпанија остана со играч помалку на четири минути до крајот, но успеа да држи ритам, беше 20-20 во 58. минута. Гомез одново беше успешен од седум метри, ракометарите на Хрватска направија грешка, движење повеќе направи Карачиќ, Душебаев казни за 22-20, а Де Варгас одбрани.

.@AlexDujshebaev scores the winning goal and secures @RFEBalonmano 🇪🇸 their second EHF EURO title#ehfeuro2020 #dreamwinremember pic.twitter.com/hNPAXYjS0B

— EHF EURO (@EHFEURO) January 26, 2020