Тешко е да се издвојат илјадниците пораки кои познатите кошаркарски имиња ги испратија по шокантната вест. Шекил О’Нил соиграчот на Коби Брајант се збогува со својот брат.

There’s no words to express the pain Im going through with this tragedy of loosing my neice Gigi & my brother @kobebryant I love u and u will be missed. My condolences goes out to the Bryant family and the families of the other passengers on board. IM SICK RIGHT NOW pic.twitter.com/pigHywq3c1

