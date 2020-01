Не постои спортист кој на социјалните мрежи не се збогуваше со трагично починатата кошаркарска легенда Коби Брајант, а меѓу нив и неговиот близок пријател Дејвид Бекам, кој призна дека му биле потребни часови за да најде зборови како да се збогува од Коби.

„Ми требаа часови за да најдам зборови, а сепак тие нема да бидат доволни за да опишам како се чувствувам по трагичната загуба на Коби.

Тој беше еден посебен спортист, сопруг, татко и пријател. Како да не е доволно тешко тоа што морам да ги пишувам овие зборови, знаејќи дека загубивме и прекрасно младо суштество, убаво и талентирано како неговата ќерка Џана ми го крши срцето.

Посветеноста која Коби ја покажа во спортот инспирира, за да се оди преку болката и да се заврши мечот само на начин на кој тој знае, ме правеше да бидам подобар. Понекогаш ќе одев на натпревар само за да ги гледам оние последни две минути од мечот, знаејќи дека ќе бидеме сведоци на нешто посебно….“, напиша Бекам.

“It’s taken me hours to work out what to write and still my words won’t ever be enough to describe how I am feeling after the tragic loss of Kobe.”

