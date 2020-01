Во јавноста појави инсерт од цртан филм од 2017 година во кој е покажан хеликоптер како се руши, и од него излегува Коби Брајант, но жив. Во реалноста, за жал, не излезе така.

Исто така се појави и пост на „Твитер“ од некој кој што предвидел дека Брајант ќе загине во хеликоптерска несреќа и тоа го предвидел уште во 2012 година.

Okay let’s uncover some mystery… When the helicopter blew in this cartoon, FIVE nuts popped out from the explosion. Do you know how many people that died from Kobe Bryan’s crash? FIVE (Kobe & 4 others).

Weird and creepy af! pic.twitter.com/ZwlrGjX6qb

— Ondo First Born® (@OndoFirstBorn) January 26, 2020