На мечот на Лејтон Ориент, се случи интересна случка. Виден е скутер како влегува на теренот, и доставува пица на трибините, односно на оној кој ја порачал.

Ова се случило на мечот Лејтон – Њупорт, и тоа на полувремето.

Nothing to see here! Just a pizza being delivered to a fan inside the stadium at Leyton Orient the other day 😆🤣 pic.twitter.com/MaiM1WmXIw

— Football Stands (@TheFootyStands) January 26, 2020