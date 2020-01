НБА лигата не ги одложи натпреварите закажани за ноќва и покрај шокот кој целиот спортски свет го доживеа по трагичната смрт на Коби Брајант.

Tyson Chandler was emotional on the bench just after the Rockets – Nuggets game started #RIPKobe pic.twitter.com/Wshjplqlna

