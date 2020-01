Деванте Кол е син на славниот напаѓач на англиската репрезентација Енди Кол, кој некогаш беше голема ѕвезда на Манчестер Јунајтед и член на онаа генерација која во 1999 година освои тројна круна (Премиер лига, ЛШ и ФА куп). Ако Енди беше неверојатен напаѓач, син му очигледно не е ни блиску до квалитетите на татко му.

Деванте денеска потпиша за Донкастер Роверс кој е деветти клуб во кариерата, а има само 24 години. Тој почна во Манчестер Сити, па играше за Барнсли, МК Донс, Брадфорд, Флитвуд, Виган, Бартон и шкотски Мадервел. Сега ќе се проба и во Донкастер.

🗣️ “The best goal I scored was an overhead kick at Old Trafford against Marseille in the Champions League.”

📅 #OnThisDay in 1995, Andy Cole made his Manchester United debut. The rest is history.#UCL #MUFC @vancole9 pic.twitter.com/OzeWz3Jv0k

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 22, 2019