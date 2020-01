Со двата гола Џејсон Камингс од третолигашот Шрузбери успеа да му донесе на својот тим 2:2 против најдобриот англиски тим сезонава Ливерпул во 4. коло од ФА Купот и да обезбеди нов меч на Енфилд.

По средбата, Камингс направи шоу во соблекувалната.

This man sent Lovren back to Croatia and his team to Anfieldpic.twitter.com/oc9s1DUvNi

— Troll Football Media (@Troll__Footbal) January 26, 2020