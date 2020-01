Сагата околу трансферот на Бруно Фернандеш на „Олд Трафорд“ по се изгледа има разврска. Како што објави вечерва „Скај Спорт“ двете страни си подале рака за последната понуда на „црвените ѓаволи“ во вредност од 55 милиони евра.

Според некои шпекулации, во договорот ќе бидат вметнати и неверојатни 25 милиони евра во вид на бонуси, кои Манчестер Ј. треба да ги исплати во зависност од настапите и развојот на карерата на Португалецот во црвениот дрес. Според ова, во најскоро време „дилот“ треба да биде заокружен, но потврда ќе се чека и од двете страни.

BREAKING: Manchester United make increased offer of £46.6million plus add-ons for Sporting midfielder Bruno Fernandes

— Sky Sports News (@SkySportsNews) January 28, 2020