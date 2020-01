Сите екипи во НБА-лигата им дадоа почит на легендарниот кошарка, Коби Брајант, кој животот го загуби во хеликоптерска несреќа.

Но, Минесота и Сакраменто тоа го сторија на посебен начин. По потфрлувањето, топката ја ставија на линијат за слободни фрлања, место од кое Коби го прескокна Мајкл Џордан на листата на најдобри стрелци на сите времиња.

The Minnesota Timberwolves and Sacramento Kings started the game by taking 8-second backcourt and 24-second shot-clock violations.

The Timberwolves placed the ball at the free-throw line, the spot where Kobe Bryant passed Michael Jordan on the all-time scoring list. pic.twitter.com/KpP7ycCEGb

