Кошаркарите на Хувентуд во овие моменти го играат мечот од 4. коло во ТОП 16 фазата на Еврокупот на гости кај Тофаш, а уште во првиот дел од средбата, потег на нашиот ненад Димитријевиќ кој воодушевува.

Токму оваа негова асистенција е обележје на првиот дел од средбата во Турција, која останува да видиме како ќе заврши.

.@Penya1930,@Neno_D7 delivers a no-look assist to @alen_omic_23 for the easy basket! 💯#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/1j9eRXSu8e

— 7DAYS EuroCup (@EuroCup) January 28, 2020