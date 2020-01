Големото градско дерби во НБА-лигата меѓу ЛА Лејкерс и ЛА Клиперс е одложено. Во „Стејплс центар“ не се играше кошарка поради смртта на легендата на „езерџиите“ Коби Брајант и неговата ќеркича.

НБА соопшти дека е донесена одлука мечот да биде одложен и да се одигра на датум кој дополнително ќе биде одреден.

The following has been released by the NBA pic.twitter.com/NgrEP2qpDi

