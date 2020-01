Фудбалерите на Милан ќе носат црн флор на мечот против Торино во Купот на Италија вечерва, а истиот ќе започне со минута молчење како почит и последча почест за Коби Брајант. Легендата на светската кошарка живееше во Италија на возраст меѓу шест и 13 години, а како што рече, негов омилен клуб му беше Милан.

In accordo con la @SerieA, stasera indosseremo il lutto al braccio in memoria di Kobe Bryant, scomparso in un tragico incidente aereo insieme alla figlia Gianna Maria e altre 7 vittime. San Siro osserverà un momento di raccoglimento a ridosso del fischio di inizio. #SempreKobe pic.twitter.com/veeDCXShUu

— AC Milan (@acmilan) January 28, 2020